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Son dakika haberi... 18 Ekim ne kadar oldu? Düşüş sürüyor: sabah piyasalarında ?

kurundaki sert düşüş son dakika olarak değerlendirildi. Dünya piyasasında dengesiz bir grafik çizen dolar ani iniş çıkışlarıyla piyasaların seyrini değiştiriyor. Beştepe'de Türkiye ve ABD heyetinin görüşmesi sona erdikten sonra piyasalar yeniden hareketlendi. Peki, bugün ne kadar, kaç TL? 18 Ekim canlı dolar ve euro alış satış fiyatlarına dair son dakika gelişmesi haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 09:07 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 09:08
Son dakika haberi... 18 Ekim dolar ne kadar oldu? Düşüş sürüyor: sabah piyasalarında dolar ne kadar?

Dolar fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Beştepe'de Türkiye ve ABD heyetinin görüşmesi sona erdikten sonra piyasalar yeniden hareketlendi. Haftanın dördüncü günde dolarda hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşlar "Dolar bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırırken canlı dolar fiyatları da yatırımcılarında merak ettiği konu oldu. Peki, 18 Ekim dolar ve euro bugün ne kadar, kaç TL?

DOLAR KURU NE KADAR? 17 EKİM

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7880 liradan, avro 6,4380 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7860 liradan alınan dolar, 5,7880 liradan satılıyor. 6,4360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4380 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8850 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5540 lira olmuştu.

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