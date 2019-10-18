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, ’den üretim lisansı aldı

Elektrikli araç ve elektrikli araç motor parçaları tasarlayan, üreten ve satan ABD’li şirket , ’den üretim iznini aldı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019 13:51

Şirket, elektrikli araçlarını dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan ülkede üretmeye yakın zaman içerisinde başlayabilir.

Tesla Ekim başında, üretim ve teslimatın üçüncü çeyrekte rekor seviyeye ulaştığını belirtti. Buna göre;
-Model S/X, 16 bin 318
-Model 3, 79 bin 837 adet üretilirken teslim edilen araç sayısı 97 bine ulaştı.
Tesla ayrıca, üçüncü çeyrekte rekor net sipariş aldığını, dördüncü çeyreğe birikmiş siparişlerinde önemli ölçüde artışla girdiğini açıkladı ve hızla yükselen talebi karşılayabilmek için üretim artışına odaklandığını açıkladı.

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Tesla, Çin’den üretim lisansı aldı
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