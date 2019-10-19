Çin’den 500 bin turist gelir

BUGÜN NELER OLDU

Turkuvaz Medya Grubu ve Çin Uluslararası Yayın Grubu'nun (CIPG) işbirliği 7'nci yılı geride bıraktı. Bu vesile ile iki grubun temsilcileri İstanbul'da bir araya gelerek 'Karşılıklı Yarar ve Ortak Kazanca Dayalı Çin-Türkiye Beşeri ve Kültürel Temasları Forumu' düzenledi.Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 21. yüzyılda ekonomide ve diplomaside, sahada ve masada etkili olmanın, Asya ile el ele olmayı gerektirdiğini belirterek, "2018'de yaklaşık 400 binden fazla Çinliyi ülkemizde misafir ettik. Bu ilginin devam etmesi halinde bu yılın sonunda 500 bine yakın Çinli misafiri ülkemizde görmenin mutluluğunu yaşamış olacağız" dedi. China Saturn Havayolları ve Sichuan Havayolları'nın uçuşlarının önemli olduğunu kaydeden Ersoy, "Türk Hava Yolları'nın da Xi'an şehrine başlatacağı uçuşları diğer şehirlerin izleyeceğini ve havayolu hattının daha da yoğunlaşacağını düşünüyorum" diye konuştu.Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de "Geleceğimizi bugünden şekillendirmek istiyorsak Avrasya'da karşılıklı işbirliğine daha fazla yoğunlaşmalı ve kazan-kazan çerçevesinde birçok katma değerli projeye odaklanmalıyız. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak işimiz gücümüz ihracat diyoruz" mesajı verdi.Turkuvaz Medya Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Turkuvaz Medya Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş ise "China Today Türkiye, Çin'in daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak püf noktalarına kadar çok geniş bir yelpazede içerik sunuyor" diye konuştu. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei de Asya ve Avrupa'yı tarihi ve kültürel bakımdan bağlayan tanınmış bir kent olan İstanbul'da, Çin ve Türkiye arasındaki kültürel alışverişi konuşmaktan gurur duyduğunu belirtti. China Today Dergisi Başkanı Baomin Hu ise "Turkuvaz Medya Grubu ile 7 yılda el ele birçok güzel projeler ortaya koyduk" dedi. Çin Uluslararası Yayın Grubu CIPG Başkanı Zhanyuan Du ise "Çin ve Türkiye aydınlarının ve temaslarının işbirliğinin artması gerekiyor" mesajı verdi.