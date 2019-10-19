Halkbank’ın çalışanları 41 bin adet hisse aldı

BUGÜN NELER OLDU

ÖZ Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı sürecini, ülke ekonomisi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedefleyen uluslararası oyunun bir parçası olarak gördüklerini belirterek, buna tepki göstermek amacıyla sendika yönetimi olarak 41 bin üye adına 41 bin adet Halkbank hissesi satın aldıklarını söyledi. Bankadaki görevlerini, iç hukuk ve uluslararası bankacılık kuralları çerçevesinde yaptıklarını belirten Eroğlu, hiçbir çalışanın Türk bankacılık mevzuatına ve uluslararası bankacılık kurallarına aykırı tek bir işlem gerçekleştirmediğini ifade etti. Eroğlu, kamu bankası çalışanları olmaları sebebiyle özel banka çalışanlarının tabi olduğu denetimlerden fazla denetime tabi olduklarını aktardı.