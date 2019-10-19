İş dünyasından ‘güçlü duruş’a övgü

İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Barış Pınarı Harekâtı'nın, Türkiye'nin sınırlarını korumada, sınırlarının hemen dışında kendisine yönelik oluşacak tehditlere karşı nasıl önlemler alabileceğini göstermedeki kararlığını açık ve net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

İş dünyasından Barış Pınarına destek

ÖNEMLİ BİR KAZANIM

Avdagiç, "ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin bölgeyi terk edecek olmasını sağlayacak önemli bir kazanımdır, arzu edilen hedefe götürecek bir adımdır. Barış Pınarı Harekatı ile hedeflenen bu amacın bu mutabakatla hayata geçmesi Türkiye'nin kararlılıkla hareket etmesinin bir sonucudur, başarısıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bekası açısından son derece önemli ve tarihi bir duruş sergiledi. Bu duruşun, sahanın ardından masada sonuç vereceğine inanıyoruz" dedi. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırında terörden arındırılmış güvenli bölgeyi nihai hedef olarak belirlediğini hatırlatarak, "İş dünyası olarak yapılan bu müzakereden çıkan sonucu stratejik aklın zaferi olarak görüyor ve sonuçları itibarıyla ülkemizin yararına olacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.



BARIŞ PINARI HER AÇIDAN BAŞARILI OLDU

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumu ve iradesinin Barış Pınarı Harekâtı'nın her açıdan başarılı sonuç vermesine yol açtığına dikkat çekerek, "Bölgenin terörden temizlenmesi oraya yeni yatırımların gelmesine yol açacağı gibi ABD ile belirlenen 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefinin önündeki engelleri kaldırdı. Bu harekâtla bir taşla iki kuş vuruldu.

Türkiye'nin kararlığı tüm dünyaya gösterilirken, terör odaklarının o bölgeden arındırılmasıyla yeni bir sayfa açılacak" dedi.