SON DAKİKA! Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram tam yarım ve çeyrek altın fiyatları burada…

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilikten doğrudan etkilenen altın fiyatlarında da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bilindiği üzere Türkiye-ABD arasında sağlanan mutabakatın ardından ekonomide de olumlu gelişmeler yaşanmış ve dolar düşmeye başlamıştı. Bilindiği üzere altın fiyatları da döviz kurlarından doğrudan etkileniyor. Bugün altının gramı 277 lira civarından işlem gösteriyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak canlı altın fiyatları alış satış listesi ve son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? YARIM TAM ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 20 EKİM

Türkiye ile ABD arasında sağlanan mutabakatın ardından dolar kurunda düşüşler yaşanmış ve bu düşüşler altını da doğrudan etkilemişti. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Gram altın:

Alış: 276,72 TL

Satış: 276,78 TL

Çeyrek altın:

Alış: 443,87

Satış: 453,93 TL

Yarım altın:

Alış: 884,97

Satış: 907,86

Tam Altın:

Alış: 1.775,49

Satış: 1.810,16