Yağdaki hilenin % 40’ı zeytinyağında

BUGÜN NELER OLDU

Tarım Bakanlığı'nın geçen hafta açıkladığı taklit ve tağşiş listesinde zeytinyağındaki hileler de başı çekti. Zeytinyağında yeni hasat döneminin başlangıcı nedeniyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen 22. Geleneksel Hasat Etkinliği'nde konuşan Komili'nin Türkiye Gıda Direktörü Erman Erol, hileli yağ konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.Erol, Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı 119 sayfalık listenin 32'sinde bitkisel yağların olduğunu belirterek, "Yağdaki hilenin yüzde 40'ı ise zeytinyağında. Ürün değerli olunca hileye açık oluyor. Açık pazar olarak adlandırdığımız gıda izni olmayan, vergi vermeyen, sağlığı tehdit edenler tağşişe devam ediyor" dedi.Gerekli izinleri almış ve kontrolden geçmiş zeytinyağlarının tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Erol, zeytinyağında hileye karşı alınabilecek üç öneri sundu. Erol, "Cezaların caydırıcı olması gerekiyor. Zeytinyağı bitkisel yağ değil bir meyvenin suyu, sıkı kalite kontrolleri yapılmalı, tüketici ise dikkatli olup yol kenarlarından ya da 'bilmem ne amcanın çiftliği' gibi internet sitelerinden alışveriş yapmamalı" ifadesini kullandı.Son 10 yılda zeytinyağı üretiminde Türkiye'nin İspanya'nın ardından dünyada ikinci sıraya geldiğini anlatan Erol, "Kişi başı 2 litre zeytinyağı tüketiliyor. Avrupa'da tüketim oranı ortalama 15 litre. Türkiye'de 153 milyon zeytin ağacı var" dedi.Bu yıl zeytinyağında geçen yıla kıyasla yüzde 18.7'lik bir artışla 225 bin ton rekolte beklendiğini belirten Erol, "Bu hepimiz için sevindirici bir haber" dedi. Erol, geçen yıl ağaç başına 9.5 kilo olan verimin bu sezon yüzde 5 artışla 10 kilo olacağını dile getirdi. Kendilerinin perakende pazar payının yüzde 60'lara yükseldiğini belirten Erman Erol, ihracatın ise yüzde 10'luk payını gerçekleştirdiklerini ifade etti.