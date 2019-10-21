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2B'den 3 yılda 1,7 milyar bekleniyor

2020 yılı bütçe teklifine göre, 3 yılda yaklaşık 1,7 milyar lira, Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışından da 286,3 milyon elde edilmesi öngörülüyor.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 12:41
2B'den 3 yılda 1,7 milyar lira gelir bekleniyor

2B taşınmazlarının satışından 3 yılda 1 milyar 749 milyon 92 bin lira gelir sağlanması öngörülüyor.

AA muhabirinin TBMM'ye sunulan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, gelecek yıl 2B taşınmazlarının satışından 661,3 milyon lira, Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışından yaklaşık 100,4 milyon lira olmak üzere yaklaşık 762 milyon lira gelir bekleniyor.

Bütçe gelirlerine, 2B taşınmazlarının satışından 2021'de 572 milyon 502 bin lira ve 2022'de 515 milyon 252 bin lira katkı sağlanacağı tahmin ediliyor.

Hazine'ye ait tarım arazilerinin satış gelirlerinin 2021'de 95 milyon 344 bin lira ve 2022'de 90 milyon 576 bin lira olması bekleniyor.

2B taşınmazlarının satışından 3 yılda 1 milyar 749 milyon 92 bin lira, Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışından ise 286 milyon 282 bin lira gelir öngörülüyor.

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2B'den 3 yılda 1,7 milyar lira gelir bekleniyor
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