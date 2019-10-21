Gümrüklerdeki araçlara yapay zekâ taraması

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Gümrük kapılarından giriş ve çıkış yapan her tür araç ve konteynerin fiziki müdahale gerektirmeden detaylı analizini sağlayan 68 adet X-Ray Araç ve Konteyner Tarama Sisteminin ticaret hacmi yüksek tüm gümrük kapı ve limanlara kurulduğuna dikkati çeken Pekcan, ileri teknolojiye sahip bu sistemlerin, araç ve konteynerlerin röntgen filmini çekerek, saatlerce sürebilen gümrük kontrollerinin dakikalar içinde hızlı ve nitelikli olarak gerçekleşmesini sağladığını belirtti.Bu cihazların aynı zamanda kaçakçılıkla mücadele ve ülke güvenliğinde yasa dışı tüm suç unsurlarına set çeken önemli bir enstrüman olduğuna işaret eden Pekcan, "X-ray sistemlerinde üretilen veri ve bilginin komşu ülke gümrük idareleriyle veri paylaşımı da sağlanarak, aynı aracın sınır geçişlerinde mükerrer taranmasının önüne geçilecek" dedi. Pekcan, bu sayede aynı aracın sınır geçişlerinde mükerrer kontrollerin önüne geçileceğini ve hızlı bir lojistik geçiş koridoru kurulmuş olacağını bildirdi.BAKAN Pekcan, proje ile X-Ray Tarama Sistemleri'nin entegre bir yapıda çalışması sağlanarak gümrük kapılarından alınan x-ray görüntülerinin Bakanlık Komuta Kontrol Merkezi'nde toplanacağının altını çizerek, tek bir merkezden sevk, idare ve analizinin yapılmasının sağlanacağını söyledi. Bunun da özellikle eşyaların ülkeye kayıt dışı girişini engellemekte büyük faydasının olacağını vurgulayan Pekcan, "Bu sayede büyük oranda vergi kaybı önlenecektir" ifadelerini kullandı.