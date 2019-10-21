Kredi faiz oranlarında son durum nasıl? İşte banka banka ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesiyle başlayan kredi faiz indirimleri bankacılık sektörünü hareketlendirmişti. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar özellikle kredi faiz oranlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Vatandaşlar 'ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar? sorusunun yanıtını internet üzerinden arayarak en uygun kredi seçeneceğine ulaşmak istiyor. Biz de en güncel tabloyu sizler için hazırladık. İşte Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Ziraat Bankası ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...



ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99