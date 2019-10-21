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Kredi faiz oranlarında son durum nasıl? İşte banka banka ihtiyaç - taşıt - ...

Ekonomide yaşanan olumlu hava kredi faizlerine de etki ediyor. Bankalar yaptığı çeşitli kampanyalarla tüketicilerine, uygun faiz oranları ile kredi kullanma imkanı sunuyor. Konutta faizin 0.99'a çekilmesiyle başlayan ardından ihtiyaç ve taşıt kredilerine de yansıyan ile ilgili vatandaşlar gün-gün en yeni oranlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uzmanlar ve piyasa analistleri faizlerin önümüzdeki aylarda daha da düşebileceğini belirtiyor. İşte , Akbank, Vakıfbank, Garanti bankası ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - ...

Giriş Tarihi: 21.10.2019 10:08
Kredi faiz oranlarında son durum nasıl? İşte banka banka ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesiyle başlayan kredi faiz indirimleri bankacılık sektörünü hareketlendirmişti. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar özellikle kredi faiz oranlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Vatandaşlar 'ihtiyaç - taşıt - ne kadar? sorusunun yanıtını internet üzerinden arayarak en uygun kredi seçeneceğine ulaşmak istiyor. Biz de en güncel tabloyu sizler için hazırladık. İşte Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...


ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

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Kredi faiz oranlarında son durum nasıl? İşte banka banka ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...
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