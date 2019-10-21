Otomotiv Ar-Ge’de vites büyüttü

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OTOMOTİV, Türkiye'de araştırma-geliştirmeye en fazla yatırım yapan sektörler arasında yer aldı. Turkishtime Dergisi tarafından hazırlanan "Ar-Ge 250" araştırmasının ilk 10'unda savunma ve havacılıktan 4, otomotivden 3, beyaz eşyadan 1, telekomdan 1, elektronikten 1 şirket bulunuyor. İlk 10'daki savunma ağırlığına karşı ilk 50'de otomotiv sektörünün liderliği dikkati çekti. İlk 50'de yer alan otomotiv ve otomotiv yan sanayi şirketlerinin sayısı 11'e ulaştı. Ford Otomotiv 666.5 milyon TL'lik Ar-Ge harcamasıyla ilk sırayı alırken, Türkiye genelinde ASELSAN ve TUSAŞ'ın ardından üçüncü oldu. Ford Otomotiv'in cirosunun yüzde 1.6'sını Ar-Ge'yi ayırdığı görüldü. Otokar 328.5 milyon TL ile 7'nci, Tofaş 268.8 milyon TL ile 10'uncu oldu. Cirosundan Ar-Ge'ye en fazla yatırımı yüzde 33.34 ile Otokar gerçekleştirdi, Tofaş'ta bu oran yüzde 1.45'te kaldı.Mercedes-Benz Türk, Bosch Türkiye, Türk Traktör, MAN Türkiye, Temsa, Anadolu Isuzu, CMS Jant, Jantsa, Brisa, Odelo Otomotiv, Tümosan, Magnetti Marelli, Hema Endüstri, Petlas, Aka Otomotiv ilk 100'e giren otomotiv ana ve yan sanayi şirketleri oldu. Türkiye'nin En Çok Ar-Ge harcaması yapanlar listesinin ilk 100'üne 18 otomotiv şirketi girdi.İLK SIRAYI ZORLUYOROTOMOTIV sanayisi, Türkiye'de en çok Ar-Ge merkezi bulunan sektörler arasında ikinci sırada bulunuyor. Otomotivde 124'ü yan sanayi, 23'i ana sanayi, 5'i de otomotiv tasarımı ve mühendisliği olmak üzere toplam 152 adet Ar-Ge merkezi faaliyet gösteriyor. Makine ve teçhizat imalatı 176 adet Ar-Ge merkeziyle ilk sırada yer alıyor. Yeni kurulan Ar-Ge merkezleriyle otomotiv, aradaki farkı hızla kapatıyor.