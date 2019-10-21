SON DAKİKA! Dolar bugün ne kadar, kaç TL oldu? Güncel ve canlı döviz kurları alış satış fiyatı burada!

ABD ile mutabakatın sağlanmasının ardından dolar fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanmış ve neredeyse eski seviyesine dönmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz Cuma günü, haftanın son iş gününde dolar 5.75 – 5.83 arasında işlem görmüştü. Bu haftaya nasıl başladığı ise yatırımcısından birikimcisine her kesim tarafından merak konusu oluyor. Geçtiğimiz hafta içi 5.90 seviyelerini gören dolar haftaya 5,79 civarında başlarken, Euro ise 6,46'dan işlem görüyor. Sabah.com.tr olarak güncel ve canlı döviz kurları alış satış fiyatlarını sizler için hazırladık. İşte 'Dolar ve Euro bugün ne kadar' sorusunun yanıtı ve son dakika gelişmeleri...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? GÜNCEL VE CANLI DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ FİYATI

Peki, euro ve dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu? A Para sayfasından gelen canlı veriler ile konuya yönelik bilgileri ve son durumu sizler için derledik.

BORSA YÜKSELİŞTE

Yaşanan gelişmeler Borsa İstanbul'a da olumlu yansıdı. Endeks güne yüzde 3,73'lük yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,62, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,96, dolar/TL yüzde 1,25, euro/TL yüzde 0,46 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en yüksek 98.730,64, en düşük 93.031,92 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,62 azalışla 98.415,34 puandan tamamladı.