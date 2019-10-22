O ilimizde yapıldı! Dünya birincisi oldu...

AA muhabirinin genel müdürlükten edindiği bilgilere göre, Bingöl Yukarı Kaleköy Barajı, Çin'de düzenlenen kongrede Baraj İnşaatlarına Yön Veren ve İlham Kaynağı Olan Projeler Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

Yarışmada, Türkiye 9 aday arasında yarıştı, Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonunun (ICOLD) 8 kişilik üyesinin 6'sı Bingöl Solhan Yukarı Kaleköy Barajı'na oy vererek birinci seçilmesini sağladı. Tamamlanma hızı, tasarımı, şantiye içi organizasyonu ve beton tesisleri kurulumu gibi etmenler nedeniyle Barajın birinci seçildiği belirtildi.

Yarışmada birinci olan Yukarı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), Bingöl'ün Solhan ilçesinde Murat Nehri üzerinde yer alıyor. Geçen yıl faaliyete başlayan baraj, işletmedeki barajlar içerisinde Türkiye'nin en büyük kurulu güce sahip yedinci projesi olarak öne çıkıyor. Baraj, özel sektör tarafından gerçekleştirilen projeler içinde ise en büyük kurulu güce sahip HES projesi unvanlarına sahip.

Baraj, yıllık 1,5 milyar kilovat saat elektrik üretimiyle 454 bin 595 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılıyor. Proje, sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 477 bin 686 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek üretimini sağlıyor.