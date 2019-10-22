Sabancı’nın çimento ihracatı 1 milyarı aştı

BUGÜN NELER OLDU

SABANCI Holding Çimento Grubu, Akçansa ve Çimsa ile temsil ettikleri çimento sektöründeki vizyon ve misyonunu iş ortaklarıyla paylaşmak için bu yıl ilk kez "Cement Day" toplantısı düzenledi. Sabancı Center'da oluşturulan etkinlik alanında uzman konuşmacılar grubun 400 iş ortağı ile bir araya getirildi. Toplantıda konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Çimento üretiminin yüzde 18'inde Sabancı markası var ve ihracat lideri konumundayız. Artık dünya markalarıyla rekabet ederek 65'ten fazla ülkeye kendi markamızla satış yapıyoruz. Yıllık 1 milyar TL'nin üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz. İspanya Bunol fabrikası satın almasıyla beyaz çimentoda bir Türk markası olarak dünya lideri konumuna gelmeyi hedefliyoruz" dedi. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper ise "Bulunduğumuz her iş kolunda olduğu gibi, çimentoda da her zaman yeninin peşinden koşuyoruz" şeklinde konuştu.