Şantaja rağmen direnç gösterdik

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekimde enflasyonun yüzde 9'dan daha düşük olacağını, yılsonunun ise yüzde 12 gibi bir rakamla tamamlanacağını söyledi. İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'da konuşan Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin yılın sonunda yüzde 0.5-1 arasında büyüyeceğini öngördüklerini anlatarak, "Türkiye ekonomisinin bu sene pozitif büyüme kaydetmesini bekliyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren de yüzde 5'lik büyüme olacak. Ağustosta cari fazla 5.1 milyar dolar oldu. Türkiye cari fazlada geçen yıla göre rekor kırdı" dedi. Türkiye'nin dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi olduğunu, son 17 yılda iyi bir altyapı temeli kurduğunu anlatan Bakan Albayrak, "10 senede başarılı bir şekilde küresel finansal krizin, hain darbe girişiminin ve spekülatif ekonomi saldırısının üzerinden geldik ve yüzde 5 büyüdük. Türkiye ekonomisi iç ve dış şoklara karşı ciddi bir direnç gösterdi. Son birkaç günde bile yaptırım tehditleriyle karşı karşıya kaldık. Bunlar şantaj gibiydi ama finansal piyasalarımız direnç gösterdi. Güçlü mali mimariyle birlikte Türkiye piyasaları hiç olmadığı kadar güçlenecek" diye konuştu. Albayrak, terör tehdidinin azaltılıp ticaretin önünün açılması gerektiğine işaret etti.BAŞKALARININ toplumsal ve ekonomik sıkıntılarını görmezden gelmenin mevcut çatışmaları ileri götüreceğini anlatan Albayrak, "Yeni dünya düzeni kurmalıyız. Küresel ekonomik gerileme endişesi var. Uluslararası ticaretlerdeki gerilimleri azaltmalıyız. Serbest ticaretin önündeki engelleri kaldırmalıyız. Uluslararası vergilerle ilgili reformlar ve mevzuatları geliştirmemiz gerekiyor. 2030'a kadar Çin ve Hindistan'ın gayri safi milli hasılası G7'deki ülkelerden daha fazla olacak. Bütün finans sisteminin tek bir para birimine dayalı olması risk oluşturuyor. ABD'nin ekonomik yaptırımları tehdit olarak kullanmasını sağlıyor. Önemli ticari ortaklarımızla kendi para birimlerimizle anlaşmalar imzalamaya başladık. Rusya ve Çin kendi paralarıyla anlaşma yaptı" dedi.