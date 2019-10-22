Türk şirketinden Azerbaycan'a büyük yatırım

Yurt dışında farklı noktalarda büyümeyi hedefleyerek yatırımlarına hız veren Kiğılı, rotasına Azerbaycan'ı ekleyerek başkent Bakü'nün en popüler alışveriş merkezlerinden Park Bulvar ve şehrin en işlek caddelerinden Elmler Caddesi'nde faaliyete geçirdiği 2 yeni mağazasında zengin ürün yelpazesi ile hizmet vermeye başladı.

Park Bulvar'daki mağazanın açılışına Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve çok sayıda davetli katıldı. Mağazanın açılış kurdelesini Suerdem ve Kaynarca kesti.

Açılış kapsamında alışveriş merkezinde Kiğılı'nın yeni ürünlerinin tanıtıldığı özel bir defile de gerçekleştirildi. Defile sonrası sahneye çıkan oyuncu Oktay Kaynarca konuşma yaptı. Davetliler, hem defileye hem de Kaynarca'ya büyük ilgi gösterdi.