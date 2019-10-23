Hasar maliyetlerini yüzde 15 azaltan teknoloji

BUGÜN NELER OLDU

Şirketlerin problemleri yapay zekâ tabanlı yazılımlarla geçmişe oranla daha rahat çözülüyor. Sigorta sektöründe de bu alanda yeni ürünler sağlayan firmaların sayıları artıyor. B2 Metric de bu firmalardan biri. Sigorta firmalarının poliçe işlemlerini optimize etmelerini sağlayan bir ürün geliştirdiklerini belirten kuruculardan Murat Hacıoğlu, her türlü hasar süreçlerinde ve sahtekarlık önleyici altyapı ile sigortacılık sektörüne yıllık bazda yüzde 15'lik bir maliyet avantajı sağladıklarını belirtti. İTÜ ARI Teknokent bulunan firma aynı zamanda poliçe sürecinde de verimlilik sağlıyor.