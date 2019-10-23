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Son Dakika: ABD’nin yaptırımları kaldırmasıyla Dolar/TL’de düşüş başladı! İşte güncel dolar ve Euro fiyatları…

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ’ın yaptığı son dakika açıklamasında tüm yaptırımların kaldırıldığını söylemesinin ardından Dolar ve Euro kurlarında sert düşüş sürüyor. Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika gelişmelerinden etkilenerek fiyat bazlı dalgalanmalar gösteren dolarda ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları sonrasında önemli oranda düşüşler meydana geliyor. İşte en güncel canlı dolar fiyatları…

Giriş Tarihi: 23.10.2019 20:07 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 20:07
Son Dakika: ABD’nin yaptırımları kaldırmasıyla Dolar/TL’de düşüş başladı! İşte güncel dolar ve Euro fiyatları…
ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlü olarak yaptığı son dakika açıklamasında Türkiye'ye ilişkin yaptırımların kaldırıldığını açıklamasının üzerine Dolar/TL kurunda sert düşüşler meydana gelmeye devam ediyor. Suriye'de Fırat'ın doğusunda bulunan terör hedeflerine yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın sürdüğü sırada ABD il Türkiye arasında yapılan kritik görüşmeyle anlaşmaya varılmış ve her iki ülkenin de istekleri yerine getirilmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son dakika açıklaması dolar ve euro fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte güncel ve canlı dolar - euro fiyatları...
DOLAR VE EURO NE KADAR?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ilişkin yaptırımların kaldırıldığını açıklamasının ardından doler ve euro fiyatları ne kadar? sorusu vatandaşlarca yoğun olarak araştırılıyor. Peki Dolar ve euro ne kadar?
İşte canlı dolar ve euro fiyatları...
piyasalar
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Son Dakika: ABD’nin yaptırımları kaldırmasıyla Dolar/TL’de düşüş başladı! İşte güncel dolar ve Euro fiyatları…
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