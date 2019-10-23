SON DAKİKA! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin Ocak ayında alacağı zam miktarı ne kadar?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere yapılacak zam miktarındaki en önemli etken, enflasyon rakamları olacak. 2019 yılı ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre zam miktarı belli olacak. Öte yandan son olarak Merkez Bankası'nın Ekim ayı beklenti anketinin gelmesi ile birlikte, yavaş yavaş zam miktarı ile ilgili rakamlar oluşmaya başladı. Peki, Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.69 olarak yer aldı. Bu tahmine göre; 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.3 olarak gerçekleşecek. Bunun maaşlara yansıması ve konuyla ilgili tüm son dakika gelişmeleri haberimizin içerisinde…