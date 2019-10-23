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! Ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin Ocak ayında alacağı zam miktarı ne kadar?

Türkiye’de milyonlarca Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili geri sayıma başladılar. Merkez Bankası’nın Ekim ayı beklenti anketinin de gelmesi ile birlikte pek çok vatandaş arama motoru üzerinden ‘Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak’ sorusunu araştırmaya başladı. Bilindiği üzere yapılacak maaş artışında en önemli etken, enflasyon rakamları olacak. Konuyla ilgili ekonomistlerden de tahmin geldi. Peki, emekli maaşına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak? Sabah.com.tr olarak emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili tüm gelişmelerini ve detayları hazırladık…

Giriş Tarihi: 23.10.2019 10:17
SON DAKİKA! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin Ocak ayında alacağı zam miktarı ne kadar?

maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere yapılacak zam miktarındaki en önemli etken, enflasyon rakamları olacak. 2019 yılı ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre zam miktarı belli olacak. Öte yandan son olarak Merkez Bankası'nın Ekim ayı beklenti anketinin gelmesi ile birlikte, yavaş yavaş zam miktarı ile ilgili rakamlar oluşmaya başladı. Peki, ne kadar olacak? Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.69 olarak yer aldı. Bu tahmine göre; 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.3 olarak gerçekleşecek. Bunun maaşlara yansıması ve konuyla ilgili tüm son dakika gelişmeleri haberimizin içerisinde…

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SON DAKİKA! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin Ocak ayında alacağı zam miktarı ne kadar?
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