Siber saldırı simülasyonu ile global marka oldu

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Siber Saldırı Simülasyonu teknolojilerinde bir Türk şirketi küresel başarıya ulaştı. Sürekli güvenlik doğrulaması yaklaşımıyla BT güvenliğine yeni bir boyut getiren Picus, lider araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner tarafından 2019 yılında siber güvenlik alanında inovasyon sağlayan dünya çapındaki beş şirketten biri seçildi. Picus, Gartner tarafından hazırlanan 'Güvenlik ve Risk Yönetimi 2019' raporuna girerek büyük bir başarı elde etti. Günümüzde kurumların kendilerini güvende hissetmek 30'dan fazla güvenlik ürünü kullandıklarını söyleyen Picus kurucu ortağı Volkan Ertürk, "Kurumlarda kullanılan güvenlik ürünlerinin sayısının artması, güvenlik operasyonu yönetimini karmaşıklaştırıyor. Verimli kullanılamayan güvenlik ürünleri ve yetersiz sayıdaki güvenlik personeli, kurumların maruz kaldığı siber riskleri de artırıyor. Bir açık çıktığında bunun anlaşılabilmesi için geçen süre 197 güne kadar çıkabiliyor. Geliştirdiğimiz atak simülasyonu yaklaşımı, kurumların güvenlik seviyesini dakikalar içerisinde tespit etmesine imkân sağlıyor" dedi. Alper Memiş, Aycan İrican, Süleyman Özarslan ve Volkan Ertürk tarafından kurulan ve Ar-Ge faaliyetlerini Türkiye'de gerçekleştiren Picus'un, ABD ve İngiltere'de satış ofisleri bulunuyor.