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haberi: ’nın kararı ihtiyaç – taşıt – faiz oranlarında indirimi tetikler mi? ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet bugün Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler Merkez Bankası’nın 100-150 baz puan arasında faiz indirimi yapmasını bekliyor. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar da saat 14.00’de açıklanacak kararı merakla takip ediyor. Özellikle Merkez’in ilk faiz indirimi sonrası ihtiyaç – taşıt – faiz oranlarında çok önemli düşüşler meydana gelmiş kamu bankalarının öncülük ettiği kampanyaya daha sonra özel bankalar da katılmış ve rekor seviyede kredi kullanılmıştı. Biz de bugün açıklanacak karar öncesi ‘ ne kadar’ sorusunun yanıtını arayan vatandaşlar için en güncel oranları derledik! İşte Halkbank, Akbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, TEB ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları!

Giriş Tarihi: 24.10.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 10:22
Son dakika haberi: Merkez Bankası’nın politika faizi kararı ihtiyaç – taşıt – konut kredisi faiz oranlarında indirimi tetikler mi? Kredi faiz oranları ne kadar?

bugün kararını olarak açıklayacak. Ekonomide yaşanan olumlu hava dolayısıyla Merkez'in faiz indirimine devam etmesi bekleniyor. Kredi faiz oranlarını yakından takip ederek ev – otomobil almak, ya da diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bireyler de bu durumu yakından takip ederek ihtiyaç – taşıt – faiz oranları ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Öte yandan uzmanlar politika faizindeki yeni bir indirimin, bankalara da yansıyacağını ve kredi faizlerinde düşüş yaşanabileceğini belirtiyor.

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası, TEB, Yapıkredi ihtiyaç – taşıt – konut kredisi faiz oranları…

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

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Son dakika haberi: Merkez Bankası’nın politika faizi kararı ihtiyaç – taşıt – konut kredisi faiz oranlarında indirimi tetikler mi? Kredi faiz oranları ne kadar?
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