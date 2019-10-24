Son dakika haberi: Merkez Bankası’nın politika faizi kararı ihtiyaç – taşıt – konut kredisi faiz oranlarında indirimi tetikler mi? Kredi faiz oranları ne kadar?

Merkez Bankası bugün politika faizi kararını son dakika olarak açıklayacak. Ekonomide yaşanan olumlu hava dolayısıyla Merkez'in faiz indirimine devam etmesi bekleniyor. Kredi faiz oranlarını yakından takip ederek ev – otomobil almak, ya da diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bireyler de bu durumu yakından takip ederek ihtiyaç – taşıt – konut kredisi faiz oranları ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Öte yandan uzmanlar politika faizindeki yeni bir indirimin, bankalara da yansıyacağını ve kredi faizlerinde düşüş yaşanabileceğini belirtiyor.

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası, TEB, Yapıkredi ihtiyaç – taşıt – konut kredisi faiz oranları…

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99