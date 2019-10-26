Konut kredisi alacaklar dikkat! İşte çekilen tutara göre ödenecek taksitler…

Bir ev sahibi olmak her vatandaşın en önde gelen hayallerindendir. Bu amaçla birikim yapan ve elde bulunan paraya katkı yapmak isteyen vatandaşlar bankaların yolunu tutuyor. Zaman zaman bankalardan gelen son dakika faiz indirimi haberleri ise vatandaşları konut kredisi çekme yolunda cesaretlendiriyor. Fakat, konut kredisi çekilirken ve ardından geri ödemede seçilecek vade oldukça önem taşıyor. İşte konut kredisi çekmeyi düşünenlere fikir verecek olan çekilen kredi tutarına göre ödenecek taksit tutarları….