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alacaklar dikkat! İşte çekilen tutara göre ödenecek taksitler…

Hayallerindeki evi almak için bankaların yollarını tutan ve yüklü miktarda borca imza atan vatandaşları ilgilendiren en önemli nokta kredi çekiminde süresini en karlı olacak şekilde belirlemektir. Yanlış vade süresi seçimiyle karlı olabilecek bir yatırım zararla sonuçlanabiliyor. Bankaların son dakika kredi indirimleri uygulaması cazip olarak görünse de iyi araştırılmadan alınan kredi uzun vadede baş ağrıtabiliyor. İşte siz değerli okurlarımıza kılavuz olacak çekilen tutara göre ödenecek taksit tutarları…

Giriş Tarihi: 27.10.2019 01:53 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 01:56
Konut kredisi alacaklar dikkat! İşte çekilen tutara göre ödenecek taksitler…

Bir ev sahibi olmak her vatandaşın en önde gelen hayallerindendir. Bu amaçla birikim yapan ve elde bulunan paraya katkı yapmak isteyen vatandaşlar bankaların yolunu tutuyor. Zaman zaman bankalardan gelen son dakika indirimi haberleri ise vatandaşları çekme yolunda cesaretlendiriyor. Fakat, konut kredisi çekilirken ve ardından geri ödemede seçilecek oldukça önem taşıyor. İşte konut kredisi çekmeyi düşünenlere fikir verecek olan çekilen kredi tutarına göre ödenecek taksit tutarları….

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Konut kredisi alacaklar dikkat! İşte çekilen tutara göre ödenecek taksitler…
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