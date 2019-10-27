Depreme dayanıklı yapı mümkün

BUGÜN NELER OLDU

Ülkemizin yaklaşık yüzde 42'sinin birinci derece deprem kuşağında olmasının farkındalığıyla Knauf, son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği Alçıpan ürünleriyle oluşabilecek kötü senaryoları minimize etmeyi amaçlıyor. Alçıpan sistemleri, dinamik yükler karşısında sünek davranış göstererek deprem anında taşıma güçlerini kaybetmeden büyük deformasyonlara uğrayarak deprem enerjisini absorbe edebiliyor. Ülkemizin yüzölçümünün yüzde 92'si deprem kuşağında ve yarısına yakını yani yaklaşık yüzde 42'si birinci derece deprem kuşağında olup, nüfusun yüzde 95'i deprem tehdidi altında. Bu coğrafi bilginin gerçekliğiyle son dönemde yaşadığımız depremler de yapıların sağlamlığını sorgulamamıza neden oldu. Oluşabilecek herhangi bir depremde deprem yükünü absorbe etmek önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Deprem yükü, binanın ağırlığıyla doğru orantılı olarak değişiklik gösteriyor. Ağır duvarlarla yapılan binalarla karşılaştırıldığında hafif duvarlarla yapılan binalar, deprem yükünden daha az etkileniyor. Geleneksel ağır duvarla yapılan binalarda oluşan büyük deprem yüklerini karşılamak için ise konstrüksiyonun statik hesabında daha çok malzemeye (betonarme, çelik, vs.) ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada devreye giren Knauf'un son teknolojiyle tasarladığı Alçıpan® sistemleri, kat öteleme oranları için gerçekleştirilen birçok teste hem maksimum taşıma gücü değerinde hem de göçme noktasında geleneksel duvar sistemlerine göre çok daha büyük kat ötelenme oranı sergileyerek yaşam alanlarındaki kötü senaryoları minimize ediyor. Knauf Alçıpan® Sistemleri, dinamik yükler karşısında sünek davranış göstererek deprem anında taşıma güçlerini kaybetmeden büyük deformasyonlara uğrayıp deprem enerjisini absorbe edebiliyor.