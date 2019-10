İşiniz olası İstanbul depremine hazır mı?

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem, sadece sesli iletişimde aksamalara yol açsa da olası büyük İstanbul depreminde birçok şirket dijital varlıklarının tamamını kaybederek geri dönülmesi imkansız iş kesintisi riskiyle karşı karşıya kalabilir. Şirketler için geniş kapsamlı platform ve yönetilen hizmet çözümleri sağlayan Clonera'nın gerçekleştirdiği son ankete göre, şirketlerin yarısının bir felaket kurtarma planına sahip olmaması ise depremin iş dünyasında yıkıcı bir etkiye neden olabileceğini gözler önüne seriyor. Şirketler işlerini büyütmeye, deprem ve sel gibi büyük doğal afetler karşısında iş sürekliliğini nasıl koruyacaklarına daha fazla odaklanıyor. Şirketler için geniş kapsamlı platform ve yönetilen hizmet çözümleri sağlayan Clonera'nın gerçekleştirdiği son ankete göre şirketlerin yarısının bir felaket kurtarma planına sahip olmaması da iş sürekliliği bilincinin yeteri kadar anlaşılmadığını ortaya koyuyor. Bu nedenle İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki son deprem sadece sesli iletişimde aksamalara yol açsa da, olası büyük İstanbul depreminde birçok şirketin dijital varlıklarının tamamını kaybederek geri dönülmesi imkansız iş kesintisi riskiyle karşı karşıya kalabileceği düşünülüyor.Doğal afetlerden kaynaklanabilecek iş kesintilerinin her an yaşanabileceğine son İstanbul depremi ile yakından tanık olan şirketlerin, olası felaketler karşısında iş sürekliliğini korumak için önlemler alması gerekiyor. Bu tarz felaketler karşısında şirketlerin veri merkezlerinin doğrudan etkilendiğini dile getiren Clonera, depremler karşısında iş kesintilerinin yaşanmaması için tercih edilen felaket kurtarma merkezlerinin de fay hattı üzerinde olmamasına dikkat edilmesini öneriyor. Çoğu şirketin kapsamlı bir felaket kurtarma çözümüne sahip olmaması durumunda sistemlerine zarar verecek bir depremden kolayca kurtulamayabileceğini belirten Clonera, özellikle depremle birlikte işleri kesintiye uğrayan şirketlerin, deprem sonrasında zarar görmüş sistemlerinden dolayı işlerinin durduğunu ve sistemlerini geri döndürseler dahi yaşanacak veri kayıpları ile dijital varlıklarının yok olacağını dile getiriyor.Clonera'nın gerçekleştirdiği son ankete göre, felaket kurtarma planına sahip olmayan her 3 şirketten 2'si sistemlerini geri yükleseler dahi uygulamalarını sürdüremiyor. Olası felaketlere yönelik yeterli planlama ve çözümlere sahip olmayan şirketler, doğal afetler, yazılım hataları veya insan hataları gibi nedenlerle iş süreçlerinde kesintiye uğramaya mahkum oluyor. Ayrıca, her 4 şirketten 1'inin de felaket kurtarma testini gerçekleştirmediğini raporlayan Clonera'nın anketi, şirketlerin %65'inin felaket kurtarma çözümlerinin maliyetini yüksek bulduğuna ve yarısının da mevcut sistemlerinin kendilerini felaketlerden kurtaramayacağına inandıkları sonucuna ulaştı. Şirketlerin bu tarz felaketlere hazırlıklı olmamalarının işlerini baltaladığını dile getiren Clonera, şirketlerin deprem başta olmak üzere işlerini kesintiye uğratabilecek doğal afetlerden korunması için almaları gereken önlemlerin başında felaket kurtarma planının geldiğini belirtiyor.