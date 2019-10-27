Kentsel dönüşümle daha güvenli evler

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İstanbul gibi milyonlarca insanın yaşadığı şehirde konut en önemli konulardan biri. Özellikle deprem söz konusu olduğunda herkes yaşadığı evin sağlam ve dayanıklı olmasını tercih ediyor. Kentsel dönüşüm de sağlam binalarda oturma imkanı verirken yanında pek çok avantajı da getiriyor. Kentsel dönüşüm ile birlikte evlerde yeni yönetmeliğe uygun sistemler kuruluyor. Yeni yapılan binalarda öncelikle asansör, otopark gibi kriterler ön planda oluyor. Otoparklar yerden kazanılması amacıyla artık binaların altına yapılıyor veya bahçe içi açık otopark olarak düzenlenebiliyor. Büyük metrekareli alanlarda yapılan inşaatlarda sosyal alan imkanı gibi fırsatlarla alıcı ve mülk sahiplerine daha konforlu ve rahat bir yaşam sunuyor. Daire genişliklerine bakıldığında ise m2 oranları brüt 100 m2'den başlıyor.Ev sahipleri kentsel dönüşüm sonrası yeni evlerinde kendileri de oturmayı tercih edebiliyor veya kiraya veriyorlar. Yönetmeliğe uygun, depreme dayanıklı olan bu yeni evlerin kira getirisi de eski binalardaki evlere göre (semt, konum, metrekareye göre değişiklik göstermekle birlikte) yaklaşık yüzde 50 daha yüksek oluyor. Bu nedenle kentsel dönüşümle yenilenen evleri yatırım aracı olarak da görmek mümkün.Yapılan araştırmalar, İstanbul'da bulunan 4-4,5 milyon konutun yaklaşık 2 milyon adedinin kentsel dönüşümle yenilenmesi gerektiğini gösteriyor. Kentsel dönüşüm ne gibi faydalar sağlıyor? Öncelikle tekrar yapılacak binalar yeni yönetmeliğe göre inşa edileceği için depreme dayanıklı olması gerekiyor. Bu da konut tercihinde önemli bir nokta. Özellikle depremden sonra konut sahiplerinin kentsel dönüşüm için daha çok başvuru yaptığı düşünüldüğünde bu konunun önemi dikkat çekiyor. Ayrıca kentsel dönüşümle binalar daha yaşanabilir bir hale getiriliyor ve standartizasyon geliyor.Kentsel dönüşümle yenilenen evlerin değerinin arttığını belirten RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü Murat Goldştayn, bu dönüşümle güvenliğin yanı sıra pek çok ek fayda sağlandığını ekliyor: "Öncelikle daha güvenli binalarda oturmak deprem bölgesinde olan bir şehrin sakinlerinin en önemli hakkı. Bunun yanında, özellikle İstanbul örneğinde olduğu gibi çarpık şehirleşmenin önüne geçmek, şehre daha modern bir çehre kazandırmak, oluşturulacak yeni yaşam alanlarında çok daha kaliteli hizmet sağlanması için kentsel dönüşüm önemli bir adım" diyor.