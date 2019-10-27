TİM sınıra 35 yardım TIR’ı gönderdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Barış Pınarı Harekâtı'na sınırı olan bölgelerde yaşayan vatandaşlara insani yardım sağlamak amacıyla "Birliklerimiz birlikteliğimizdir" kampanyası başlattı. 35 TIR Gaziantep'ten, Kilis ve Şanlıurfa'daki ailelere verilmek üzere yola çıktı. İçerisinde battaniye, halı, ayakkabı, giyim eşyası ve gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı 35 TIR'lık insani yardım malzemesi, Türk Kızılay koordinasyonunda Kilis'in Göktaş, Ceritler, Karacaören köyleri ve Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi 250 aileye dağıtılacak. Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği merkez binası önünde gerçekleştirilen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TİM Başkanı İsmail Gülle, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, İhracatçı Birlik Başkanları ve TİM Üyeleri katıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bölge halkımızın fedakârlığı ve ordumuzun kahramanlığının hiçbir şekilde karşılığı verilemez" diye konuştu.

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