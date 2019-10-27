Türkiye’de şirketler doğal afete hazır

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye ve özellikle İstanbul geçtiğimiz aydan itibaren yeniden 'depremi' konuşmaya başladı. Aslında genel anlamda doğal afetler, dünya ekonomisine en büyük maliyeti getiren faktörler olarak hızlı bir şekilde artıyor. Risk, emeklilik ve sağlık konularında danışmanlık sunan Aon'un 2019'un ilk altı aylık Küresel Doğal Afetler Raporu'na göre, toplam 163 doğal afet dünya çapında 73 milyar dolarlık ekonomik kayıp yarattı. 73 milyar dolarlık ekonomik kaybın 20 milyar dolarlık kısmını ise sigortalanmış kayıplar oluşturuyor.Sigortalanmış kayıpların da yüzde 78'lik bölümünün şiddetli hava olayları ve sellerden kaynaklandığını görüyoruz. 2019'un ilk 6 ayında toplamda 163 doğal afet meydana gelirken, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) ülkelerinde 50 adet önemli kayba yol açan doğal afet yaşandı. Ayrıca, 2019 haziran ayının tüm dünyada kayıtlara geçen en sıcak haziran ayı olduğu görülüyor. Öte yandan 2019'un ilk yarısında önemli ekonomik kayıplara yol açan doğal afetlerde toplamda 3 bin 800 kişi hayatını kaybetti. 2019'un yarısında en çok ölüme yol açan doğal afetler olan tropik siklonlar ve sel baskınları, sırasıyla bin 500 ve bin 425 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Tropik siklonlar nedeniyle yaşanan can kayıplarının büyük bir bölümü ise Afrika'da yaşandı.Depremin bize kendini yeniden hatırlattığını belirten Aon Türkiye Eş Ceo'su Ferhan Özay, "depremin oluşturduğu tehlike büyüklük olarak çok fazla. Bir depremde onlarca yüzlerce bina birden zarar görüyor. Konut sigortası gibi değil. Yıl içinde bin konutta hasar olacağını öngörebilirsiniz ve buna göre hazırlık yaparsınız. Ancak depremde bir anda binlerce bina zarar görüyor. Sigorta sektörü olası bir depreme hazır. Çok iyi datası var sigorta firmalarının. Oluşabilecek senaryolara göre modellemeler yapılıyor. Kurumsal tarafta deprem anlamında firmaların hazır olduğunu söyleyebiliriz. Yedeklemeleri yapıyor firmalar. Üretimin durmaması için önlemler alıyor. Alternatif üretim yerlerini de hazırlıyorlar" şeklinde konuştu.1999 yılındaki 17 Ağustos depreminin ardından yapılan bir düzenleme ile sigorta sektörünün hasarın sadece yüzde 80'ine kadar teminat verebildiğini hatırlatan Aon Türkiye Eş Ceo'su Ferhan Özay, "Bu düzenlemenin değiştirilmesi gerekiyor. Sigorta sektörü olarak biz yüzde 100 teminat verebilmeliyiz müşterimize" şeklinde konuştu.Siber atak olduğu zaman kaç firmanın nasıl etkileyeceğini bilmenin mümkün olmadığını da belirten Ferhan Özay, "Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri de bu nedenle belirli bir karşılık ayıramıyor. Çünkü hesap edilebilir risk değil. Riskle ilgili sermaye kapasitesi ayırmada problemli oluyor" dedi.1-Ekonomik yavaşlama 2-Marka itibarının zedelenmesi 3-Piyasa faktörlerinin hızla değişmesi 4-İş kesintisi 5-Artan rekabet 6-Siber saldırılar/veri ihlali 7-Emtia fiyatları riski 8-Nakit akışı/likidite riski 9-İnovasyon çalışmalarında harcanan zamanın/paranın karşılığının alınamaması 10-Yasal düzenleme değişiklikleri 11-Yetenekli çalışanı elinde tutamama/ cezbedememe 12-Dağıtım/tedarik zinciri aksaklıkları 13-Sermaye/kredi riski 14-Yıkıcı teknolojiler 15-Politik riskler