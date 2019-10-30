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toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2019 FED faiz indirirse ne olur?

On binlerce vatandaş toplantısına odaklanmış durumda. Ekonominin seyrini değiştirecek olan faiz kararı sonrası indirim olacak mı merak ediliyor. ABD Merkez Bankasının (FED) toplantısına bağlı olarak dolar döviz kurunda da değişiklikler olacak. Bilindiği üzere FED Eylül ayında 25 baz puan indirimine giderek politika faizi yüzde 1.75-2.00 aralığına inmişti. Peki FED Ekim 2019 toplantı tarihi ve saati ne zaman, yapacak mı, faiz düşerse dolar kuru ne olur?

Giriş Tarihi: 30.10.2019 14:33
FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2019 FED faiz indirirse ne olur?

Heyecanla beklenen toplantısı için geri sayım başladı. Her ay güncel olarak açıklanan faiz kararları sonrasında indirim beklentisi yükseliyor. Piyasalar gözlerini bugün açıklanacak olan faiz toplantısı kararına çevirmiş durumda. 2020 yılına yaklaşırken Amerikan Merkez Bankası dolar kurunu etkilemesi nedeni ile tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Peki Ekim ayı 2019 ne zaman, saat kaçta? 2019 FED faiz indirirse ne olur?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (FED) bugün açıklayacağı faiz kararlarına odaklandı. Haberimizde, 2019 Ekim ayı FED faiz toplantısı tarihine ve saatine ilişkin detaylara erişebilirsiniz.

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FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2019 FED faiz indirirse ne olur?
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