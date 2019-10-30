Heyecanla beklenen FED faiz toplantısı için geri sayım başladı. Her ay güncel olarak açıklanan faiz kararları sonrasında indirim beklentisi yükseliyor. Piyasalar gözlerini bugün açıklanacak olan faiz toplantısı kararına çevirmiş durumda. 2020 yılına yaklaşırken Amerikan Merkez Bankası FED faiz kararı dolar kurunu etkilemesi nedeni ile tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Peki Ekim ayı 2019 FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2019 FED faiz indirirse ne olur?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (FED) bugün açıklayacağı faiz kararlarına odaklandı. Haberimizde, 2019 Ekim ayı FED faiz toplantısı tarihine ve saatine ilişkin detaylara erişebilirsiniz.