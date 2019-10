Ödül rekortmeni bir proje

Türkiye'nin ilk engelsiz havalimanı kuruluşu olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma

Vakfı (İZEV) ile bir araya gelerek down sendromlu bireylerin toplumdaki farkındalıklarını artırmak ve bir yaşam merkezi kurmak adına başarılı bir işbirliğine imza attılar. 2018'de başlayan bu birliktelik, 2019'da toplam 15 ödül birden kazanan dev bir proje haline geldi.

Proje hakkında bilgileri İSG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal şöyle anlattı:

"THE WALL İÇİN TÜRKÇE SÖZ YAZILDI"

"2018'de 10. yaşımıza yakışan anlamlı bir projeyi hayata geçirmek için İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) ile önemli bir işbirliğine imza attık. Türkiye'nin ilk engelsiz havalimanı işletmesi olan Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) olarak İZEV ile işbirliğimiz bizim için büyük anlam ve önem taşıyor. İZEV için üretilen Hayat ve Biz projesinin ikinci etabı 'Hayvanlar ve Biz' projesine İSG olarak ana sponsor olduk. Proje kapsamında toplumda zihinsel engelli olarak tanımlanan bireylerin sesini sanat yoluyla duyurmayı amaçladık. Bu kapsamda İZEV'li gençlerin aktif yer aldığı, fotoğraf literatürüne yeni bir anlayışla katkı sunmayı hedefleyen fotoğraf sergisine destek verdik. Bunun yanı sıra, yine İZEV'li gençler tarafından Türkçe olarak seslendirilen Roger Waters'ın efsane 'The Wall' şarkısının klibine sponsor olarak milyonlarca insanın zihnindeki negatif algının dönüştürülmesine katkı sağlamayı hedefledik.

"HEDEF 10 MİLYON İZLENME"

'Hayvanlar ve Biz' fotoğraf sergisinde down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan 14 gençle insani duygular ve bu duyguları temsil eden hayvanlar teması işlendi ve sergi, ilk kez İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ziyarete açıldı. Proje için Pink Floyd Grubu'nun solisti Roger Waters'ın 'Another Brick In The Wall' şarkısının telif hakları dünyada ilk defa iki yıl süreyle İZEV'e bağışlandı. Şarkının Türkçe versiyonu Yavuz

Dizdar, Selda Bağcan, Funda Arar, Kubat gibi sanatçılar ve İZEV'li gençler tarafından seslendirilerek klibi çekildi. Klibin Youtube'ta 10 milyon tıklanmasıyla kamuoyu oluşturulması ve bu sayede bu gençler için bir yaşam köyü kurulması amaçlanıyor. Böyle önemli bir amaca katkıda bulunmaktan son derece mutlu ve gururluyuz."

YURTİÇİ VE DIŞINDAN 15 ÖDÜL

Proje 2019'da yurtiçi ve dışında toplam 15 ödüle layık görüldü. Bu ödüller şunlar:

Stevie Uluslararası İş Ödülleri/ Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi

KSS Türkiye / Eşitsizliklerin Azaltılması Ödülü

Prida Ödülleri / Medya & Influencer İlişkileri

Prida Ödülleri / Etkinlik Yönetimi

Prida Ödülleri / KSS İletişimi

Prida Ödülleri / Stratejik İletişim Büyük Ödülü

The One Awards / Yılın En İtibarlı KSS Projesi

MIXX Awards / Kar Amacı Gütmeyen Projeler Bronz Ödül

Mercury Awards / Special Event Gold Award

Mercury Awards / Campaigns Bronze Award

Mercury Awards / Special Event Grand Award

Altın Pusula / Dijital İletişim En İyi Uygulama

Altın Pusula / Dijital İletişim Ünlü Kullanımı

Bursa H.İ.Ç. Ödülleri / En İyi Dijital PR Uygulaması

Bursa H.İ.Ç. Ödülleri / Sponsorluk İletişimi

Kaynak: Para Dergisi