Ziraat Katılım'a Stevie Awards 2019'da 3 ödül

Ziraat Katılım, uluslararası standartlarda başarılı kuruluşları, proje ve çalışmaları ödüllendiren iş ödülleri programı Stevie Awards'ta 3 ödül aldı.

Ziraat Katılım tarafından yapılan açıklamada, bankanın, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen Stevie Awards ödül töreninde bankacılık alanında gümüş, finansal hizmetler alanında bronz ve halk oylaması neticesinde verilen People Choice ödüllerini aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Reel ekonomiye olan katkısını artırarak sürdüren Ziraat Katılım'ın uluslararası alanda kazandığı bu ödüller, müşterilerine alternatif çözümler sunmak adına yoğun olarak sürdürdüğü araştırma ve geliştirme çalışmalarındaki motivasyonunu da yükseltecektir." denildi.

Bankanın rakamsal büyümeye olduğu kadar katılım bankacılığı sektörünün toplam bankacılık piyasasından aldığı payın büyütülmesine ve katılım bankacılığı ürün ve hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına yönelik faaliyetlerini sürdüreceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ziraat Katılım, önümüzdeki dönemde de ülkemiz ve müşterileri için sürekli değer üreterek, her aşamada paylaştıkça daha fazlasını müşterilerine öneren bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyecektir."