Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz" açıklamasında bulundu. Bakan Kurum öte yandan Boğaziçi'ndeki imar yetkisi ile ilgili olarak, "Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum' dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok!

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte şu an geri dönüşüm oranımız yüzde 13. Yüzde 35 seviyesine geçecek adımları kararlı bir şekilde atmaya gayret gösteriyoruz.

YETKİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA DEĞİLDİR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gündemde olan İstanbul Boğazı'na ilişkin kanun tasarısı hakkında, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanının yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değildir. Zaten şuanda yetki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında değildir. Bu yasaya ilişkin talepler uzun zamandır gelmekteydi. Boğazı imara açma veya İBB'nin olmayan yetkilerini alma söz konusu değildir" dedi.

YETKİ BOĞAZİÇİ YÜKSEK KOORDİNASYON KURULU'NDADIR

Boğaziçi'nde imar yapma yetkisi İBB'de değildir. Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün teklifi ve Bakanlığımızın uygun görüşü ile Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu'ndadır. Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Boğazımıza nazır 4 belediyemizde çok daha iyi noktalara çekecek çalışmaya ilişkin belediyelerimizin de içinde olduğu çalışma söz konusudur.