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fiyatları ne kadar? 2 Kasım Dolar alış ve satış fiyatları ne kadar oldu?

döviz kuruna ilişkin alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Güncel piyasayı an be an takip edenler ‘’?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Hem yatırım hem hediye amaçlı alınan alış ve satış fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor. Peki 2 Kasım ne kadar?

Giriş Tarihi: 2.11.2019 14:14
Dolar fiyatları ne kadar? 2 Kasım Dolar döviz kuru alış ve satış fiyatları ne kadar oldu?

Dolar fiyatlarında iniş ve çıkışlar an be an takip ediliyor. Ekonominin seyrini değiştiren döviz kurlarına ilişkin güncel rakamlar merak ediliyor. Bu bağlamda '' Dolar fiyatları ne kadar?''sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Haberimizde güncel dolar döviz kuruna ilişkin detaylara erişebilirsiniz.

DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 2 KASIM

ALIŞ: 5,7057

SATIŞ: 5,7088

EURO NE KADAR OLDU?

Euro fiyatları 2 Kasım Cumartesi günü 6 lira 36 kuruş alış ve 6 lira 39 kuruş satış fiyatı üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.

piyasalar
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Dolar fiyatları ne kadar? 2 Kasım Dolar döviz kuru alış ve satış fiyatları ne kadar oldu?
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