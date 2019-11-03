Çakara ilk gün 126 bin TL ceza

Yeni başlayan uygulamayla meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlarla görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar tabir edilen ışıklı uyarı işaretleri yasaklandı. Araçlardaki çakar lambası yasağı da 1 Kasım 2019 günü yurt çapında başlatıldı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de yasağın başladığı gün kent çapında uygulama noktaları oluşturdu.

EMNİYET ŞERİDİNDE KONTROL

Emniyet şeridi kullanan ve çakar lamba bulunan tüm araçlar tek tek kontrol edildi. Çakar lamba kullanan 63 kişiye 2004'er TL'den toplam 126 bin 252 TL para cezası kesildi. Ayrıca emniyet şeridi kullanan 86 kişiye toplam 86 bin 172 TL ceza uygulandı. Trafik Denetleme ekipleri 10 sürücüye de zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak maddesi uyarınca 108'er TL ceza yazdı.