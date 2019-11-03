Uzakdoğu ve Amerika’ya yeni hat müjdesi

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2020'de İstanbul Havalimanı'ndaki üçüncü pistin hizmete girmesinin ardından Uzakdoğu ülkeleri ile Amerika kıtasına yeni hatlar açılacağını bildirdi. Tokyo'da Haneda Havalimanı'ndan da gerekli uçuş izinlerini aldıklarını söyleyen Aycı, "2020'de Haneda'ya 7, Narita'ya 4 frekans uçuş gerçekleştireceğiz. Çin'de İpek Yolu'nun başlangıcı kabul edilen Xian noktası için izinler alındı. Çin'de daha fazla noktaya sefer düzenleme arzusundayız. Newark'ı (ABD) tekrar odağımıza aldık. Uygun şartlar oluşması durumunda açmayı planlıyoruz. Kanada'da Vancouver için de çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

SAATTE 60 UÇAĞA KADAR MÜDAHALE

Dış hatlarda sırasıyla Fas'ta Marakeş, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah, Fransa'da Strazburg, Nijerya'da Port Harcourt, Endonezya'da Bali, Kongo'da Pointe-Noire, Meksika'da Mexico City ile Cancun ve Mısır'da Luksor hatlarını açtıklarını belirten Aycı, "5 Aralık itibarıyla Finlandiya'da Rovaniemi'ye uçmaya başlayacağız. Aralıkta Muscat hattının haftalık frekansını 7'den 10'a çıkaracağız. 2020 yaz tarifesiyle birlikte Los Angeles, Singapur ve Kuala Lumpur hatlarımızı 7 frekanstan 11'e, Washington DC hattımızı da 7 frekanstan 10'a çıkaracağız. Uçuşlarına ara verdiğimiz Osaka hattımızı ise 4 frekans olarak Nisan 2020'de yeniden devreye alıyoruz. Haziranda da 5 frekansa çıkacağız" diye konuştu. Kış için bütün hazırlıkları yaptıklarını söyleyen Aycı, "Kar yağışları ve hava şartlarına göre değişmekle birlikte buzlanma koşullarında saatte 60 uçağa kadar müdahale edebilecek düzeydeyiz" dedi.



RUS CHARTER ŞİRKETİ DE GELDİ

AÇILIŞI yapıldıktan 1 yıl sonra 41 milyondan fazla yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı'ndan sefer yapan havayolu şirketi sayısı 72'ye ulaştı. İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte Çinli havayolu şirketleri ilk kez Türkiye'ye sefer başlatırken, havalimanın en son konuğu ise Rus charter (tarifesiz) şirketi Redwings oldu. Redwing Havayolları, Moskova, Kazan, St. Petersburg, Rostov, Yekaterinburg ve UFA' dan İstanbul Havalimanı'na haftalık 12 sefer yapacak.