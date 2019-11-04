Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Çin’den Avrupa’ya gidecek ilk tren Kars’ta

’den Avrupa’ya gidecek ilk tren ’ta

Giriş Tarihi: 4.11.2019
Çin’den Avrupa’ya gidecek ilk tren Kars’ta
Çin'den yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express, Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Trenin Ankara Garı'na ulaşacağı 6 Kasım'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla tören düzenlenecek. Elektronik aksam taşıyan, 42 adet 76 metreküp yükleme hacmine sahip konteyner yüklü vagondan oluşan tren, yaklaşık 850 metre uzunluğunda. 1 Kuşak 1 Yol projesi kapsamında gelecek olan tren Orta Koridor olarak adlandırılan bölümün en önemli hattında çalışacak. Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye uğrak noktaları.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin’den Avrupa’ya gidecek ilk tren Kars’ta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN