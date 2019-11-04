Çin’den Avrupa’ya gidecek ilk tren Kars’ta

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Çin'den yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express, Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Trenin Ankara Garı'na ulaşacağı 6 Kasım'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla tören düzenlenecek. Elektronik aksam taşıyan, 42 adet 76 metreküp yükleme hacmine sahip konteyner yüklü vagondan oluşan tren, yaklaşık 850 metre uzunluğunda. 1 Kuşak 1 Yol projesi kapsamında gelecek olan tren Orta Koridor olarak adlandırılan bölümün en önemli hattında çalışacak. Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye uğrak noktaları.