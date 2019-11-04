Dijital servise vergi rekabeti artıracak

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TURKCELLGenel Müdürü Murat Erkan, dijital servis hizmetlerine getirilmesi planlanan yüzde 7.5'lik vergiyi, eşit rekabet şartlarını oluşturmaya yönelik bir adım olarak nitelendirdi. Turkcell olarak 6 yıldan fazla süredir dijital servisler üzerine geliştirmeler yaptıklarını belirten Erkan, müzik platformu fizy, anlık mesajlaşma platformu BiP, televizyon platformu TV+, Dergilik, bulut depolama uygulaması lifebox, arama motoru Yaani gibi dijital hizmetleri müşterilerin beğenisine sunduklarını anlattı. Erkan, söz konusu hizmetlerin kullanım oranlarının çok yüksek olduğunu ifade ederek, "BiP üzerinden aylık 10 milyardan fazla mesaj gönderildi, fizy'de günde 7.1 milyondan fazla şarkı dinleniyor, TV+ platformlarına günde 3.3 milyon kullanıcı giriş yapıyor" dedi.Murat Erkan, dijital vergi uygulamasının, aslında tüm dünyada kabul gören "aynı servislere aynı vergi uygulaması" prensibini Türkiye'de hayata geçirmeye yönelik bir adım olacağına inandığını söyledi. Yurt dışı merkezli yabancı firmaların, dijital servis hizmeti verirken vergiye tabi olmadıklarını belirten Erkan, "Aynı hizmeti sunan hem yabancı hem yerli uygulamalar aynı oranda vergi ödemeye başlayacak. Söz konusu uygulamayla dijital hizmet veren yabancı firmalar da artık vergiye tabi olacak. Turkcell'in dijital servislerinin ücretlendirmesinde herhangi bir fiyat artışına neden olmayacak. Aksine yerli geliştiricilerin rekabet güçleri artacak" dedi.