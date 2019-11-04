İbn Haldun Üniversitesi’yle işbirliği! Turkuvaz Medya’dan eğitim hamlesi

Üniversite ve Turkuvaz Medya Grubu'nun işbirliğinin ilk adımı, Medya Grubu'nun Balmumcu Binası'nda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Erdal, Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürü Mehmet Yücel Türksezer, İşletme Bölümü Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, İşletme Bölümü Öğretim Görevlileri Doç. Dr. Ali Osman Kuşakçı, Dr. Ümit Hacıoğlu, Turkuvaz Medya Grubu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere, Eğitim ve Gelişim Direktörü Meltem Abdullahoğlu, Holding İnsan Kaynakları Direktörü Kutluhan Albayrak, Medya İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil, Eğitim ve Gelişim Yönetmeni Sevda Serdar'ın katıldığı imza töreniyle atıldı.

SEKTÖRE BİLİMSEL KATKI

Turkuvaz Medya çalışanlarının katılacağı işletme yüksek lisans programının tez aşaması da hem sektöre hem de akademik hayata önemli katkılar sunacak. Çalışanlar tez konularını kendi kurumlarına katkı sunacak konulardan belirleyecek. Böylece akademik camia da sektörü tanıma fırsatı elde etmiş olacak. İbn Haldun Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Osman Kuşakçı "Üniversitelerin pratik hayata dokunması gerek. Biz de sektörü öğrenmek istiyoruz. Bu işbirliğiyle 'kazan-kazan' olacak" dedi.

AKADEMİ DE KURULUYOR

Turkuvaz Medya Grubu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere Medya sektörünün hızlı bir şekilde kabuk değiştirdiğini belirterek "Çalışanlarımızın bu değişimde etkin rol oynamalarını hedefliyoruz" diye konuştu. Bu işbirliğinin yapılmasında İbn Haldun Üniversitesi'nin bilgi birikimi, eğitim kalitesi ve yürütmüş olduğu araştırma projeleri ile Türkiye ve dünyada araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemesinin etkili olduğunu söyleyen Karadere Turkuvaz Medya Grubu'nun çalışan eğitimine önem verdiğini ve yeni eğitim programlarının hayata geçirileceğini ifade etti. Bu kapsamda Turkuvaz Akademi'nin alt yapı çalışmalarına başladıklarının müjdesini veren Karadere çalışanların hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak daha yoğun eğitim programlarının hayata geçirileceğini söyledi.