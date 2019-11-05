3 yılın en düşük enflasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yılki kur saldırısının ardından Ekim 2018'de yüzde 25.24 ile 15 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon, ekonomide Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülen dengelenme sürecinin sonunda yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ekimde yüzde 2 arttı. Eylülde 26 ay aradan sonra tek haneye gerileyen yıllık enflasyon, ekimde yüzde 8.55 ile Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Temel enflasyon göstergelerinden olan çekirdek enflasyon ise yüzde 6.67'ye gerileyerek 2013 Ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye indi.Geçen yılın ekim ayında yüzde 45.01'e kadar yükselen Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise bu yılın ay döneminde yüzde 1.70 ile Nisan 2013'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Öte yandan, yeniden değerleme oranına esas teşkil eden YurtiçiÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22.58 artış gösterdi. İlgili düzenlemelere göre birçok vergi, harç ve ceza tutarlarında her yıl yeniden değerleme oranı kadar artış yapılıyor ancak bu tutarın düzenleme ile değiştirilmesi de mümkün.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile ana mücadele alanlarının başında gelen enflasyonda 2019'un eylül ve ekim aylarında ulaşılan seviyelerin, ekonomide dengelenme sürecinin başarılı bir örneğini oluşturmaya devam ettiğini söyledi.Enflasyonla mücadelede atılan adımların meyvelerini vermeye devam ettiğinin altını çizen Bakan Albayrak, "TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yılsonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız" dedi. Yeni Ekonomi Programı'nda ve Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor.ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin görünümünü yükseltmesi, enflasyondaki düşüş, ekonomide güçlenen toparlanma işaretleri ve jeopolitik risklerin azalması dolarda düşüşü hızlandırdı. Dolar güne 5.68 TL ile 30 Eylül'den bu yana en düşük seviyeden başladı. Euro da 6.35 TL'ye geriledi. Borsa İstanbul'da da endeks yüzde 2'ye yakın yükselerek 100 bin puanı geçti.ENFLASYONUN yılın son iki ayında yönünü yukarı çevireceğini belirten analistler, buna rağmen yıl sonu hedefi olan yüzde 12'nin çok rahat tutturulacağı görüşünde. QNB Finansbank tarafından yapılan değerlendirmede, "TL'nin daha iyi performans göstereceği beklentisi ve ekonomik aktivitedeki toparlanmaya rağmen enflasyon ivmesinin düşük kalmaya devam etmesine paralel yılsonu tahminimizi yüzde 12.5'ten 11.5'e düşürdük. Enflasyonun ana eğiliminin iyileşmeye devam etmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın 12 Aralık'ta faizleri 100-200 baz puan düşürmesini bekliyoruz" denildi.EKİM ayında yıllık bazda yüzde 7.85'e inen gıda enflasyonuyla mücadele için yaş meyve ve sebze ile et ve süt ürünlerine yönelik soğuk depo zincirleri ile taşıma araçları modernizasyonuna teşvik verilecek. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını azaltmaya yönelik, lojistik ve depolama alanlarında gerekli düzenlemeler yapılarak, tarımda bölge ve ürün bazında bir planlamanın kurumsal altyapısı hayata geçirilecek. Gıda dağıtım zincirindeki aracılık ve lojistik maliyetlerini azaltmayı teminen tarımsal üretimde örgütlü yapı güçlendirilecek.ANA harcama grupları itibarıyla ekimde aylık en yüksek artış yüzde 11.70 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0.59 ile eğlence ve kültür oldu. Yıllık en fazla artış ise yüzde 43.60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında ekim ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 43.70 ile erkek kazağında gerçekleşti. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 27.66 ile yurt içi bir hafta veya daha fazla süreli turlar geldi.