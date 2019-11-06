Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Havalimanlarında yeni dönem başlıyor... Artık sıra beklemeyecekler

Havalimanlarında yeni dönem başlıyor... Artık sıra beklemeyecekler

Devlet Hava Meydanları İşletmesi () çocuklu, hamile yolcuların havalimanlarında uçaklarına daha hızlı ve rahat erişebilmesi için çalışma başlattı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin," Dünyada birçok ülkede bulunmayan uygulama Türkiye'de başlıyor. Bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara uçuş önceliği sağlanacak" dedi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 6.11.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 15:15
Havalimanlarında yeni dönem başlıyor... Artık sıra beklemeyecekler

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Türkiye genelinde Sivil Hava trafiğine açık olan havalimanı'nda çocuklu ve hamile yolculara yönelik özel bir çalışma başlatıyor. Havalimanlarını kullanacak olan bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara uçuş önceliği sağlanacak. DHMİ havalimanlarında hizmet veren tüm şirketlerle görüşerek hizmeti uygulamaya geçirecek.

'DÜNYADA BİRÇOK ÜLKEDE BULUNMAYAN UYGULAMA TÜRKİYE'DE BAŞLIYOR'

DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin'in konuyla ilgili olarak Twitter hesabından, "Dünyada birçok ülkede bulunmayan uygulama Türkiye'de başlıyor. Havalimanlarımızda hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten; bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara uçuş önceliği sağlanacak. Bilindiği üzere, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara: iz yollar, bekleme koltukları, engelli check-in bankosu, pasaport bankosu, engelli otoparkı, tekerlekli sandalye, ankesörlü telefon ve benzeri kolaylıklar sağlanmıştır. 38 havalimanında 'Engelsiz Havalimanı Belgesi', 18 Havalimanında 'Erişilebilirlik Belgesi' alınmıştır. Diğer havalimanlarımızda bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir. DHMİ Çalışıyor, Türkiye Uçuyor" ifadelerini kullandı

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Havalimanlarında yeni dönem başlıyor... Artık sıra beklemeyecekler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN