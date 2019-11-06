İthalatı azaltacak projelere destek olacak

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YÖNETIM merkezini İstanbul'a taşıyan Kalkınma Yatırım Bankası, 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, ülkenin ithalatını azaltıp ihracatı artıracak her sektöre destek olmayı planlıyor. Türkiye Kalkınma Fonu ve alt fonları aracılığıyla şirketlerin büyümesine katkı sağlayacak olan banka, fon kuruluşlarını 2020'de tamamlayacak. Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik daha fazla proje sağlamak üzere büyümeye odaklandıklarını belirten Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Aktiflerimiz eylül itibarıyla 18.5 milyar TL'ye ulaştı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.8 büyüme performansı sergiledi. Toplam aktifin yüzde 78.3'ünü oluşturan kredilerinin tutarı, eylülde 14.5 milyar TL'ye ulaştı. 9 aylık kâr 359.7 milyon" dedi.