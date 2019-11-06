Rüzgârdan elektrik üretiminde Avrupa’da beşinciyiz

BUGÜN NELER OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikası'nda ilan edilen kısa vadede elektrik üretiminin üçte ikisini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefinin yakalandığına dikkat çekerek, "Rüzgârdan elektrik üretiminde Avrupa'da beşinci sıradayız. 17 yılda rüzgâr kurulu gücümüz neredeyse 400 kat arttı" dedi.Dönmez, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenen 8. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi'nde konuştu. Yerli ve yenilenebilir enerji alanında büyük projelere ve dev yatırımlara imza attıklarını dile getiren Dönmez, "Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir mottosuyla mümbit Anadolu coğrafyasının bereketini enerjiye dönüştürdük. Ve hamdolsun bu yılın ilk 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu. Burada en sevindirici husus bu ortalamanın her ay inişli çıkışlı değil düzenli bir seyir halinde ilerlemesi oldu" şeklinde konuştu.Bakan Dönmez, gelecek üç yılda ekonomik büyümeyle birlikte enerji talebinde artış olacağına dikkati çekerek, "Rüzgardan elektrik üretiminde yaklaşık yüzde 8'lerde olan oranı ilk etapta yüzde 10'lara çekmeyi hedefliyoruz. Rüzgârdan elektrik üretimimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre ekimde yüzde 14.6, son 5 yıllık dönemde ise yaklaşık yüzde 70 arttı" değerlendirmesinde bulundu.Dönmez, bugün itibarıyla lisanslı ve lisanssız toplam 262 rüzgâr santralinde toplam kurulu gücün yaklaşık 7 bin 500 megavata ulaştığını belirtti.Enerji Bakanı Fatih Dönmez, şöyle devam etti: "Rüzgâr kurulu gücünde Avrupa'da altıncı, dünyada 12'nci sıradayız. İnşallah buradaki hedefimize zamanında ulaşacağımıza inanıyorum. 2002'de rüzgâr kaynaklı kurulu gücümüz sadece 19 megavattı. 2008'de 364 megavata ulaştık. Bugün 7 bin 500 megavatlara geldik ve inşallah önümüzdeki dönem bu rakam daha da artacak."Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ise önümüzdeki yıl nisan ayında 2 bin megavatlık rüzgâr enerjisi santrali için başvuruları alacaklarını kaydederek, "Rüzgâr enerjisi yatırımlarının belki ileride Türkiye'yi üretim merkezi haline getirebilecek bir yolun başlangıcı olduğunu anlatmalıyız" dedi. Enerji sektöründeki tüm paydaşlarla Türkiye'de rüzgar enerjisi tesislerinin kurulum kolaylığını da artırmaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, "EPDK olarak sektörle birlikte tüm problemlerimizi çözmek için elimizden gelen gayreti bundan sonra da göstereceğiz. Yeter ki yatırım yapılsın" diye konuştu.Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği Başkanı Hakan Yıldırım ise Türkiye'nin birçok yerine 3 bin 85 türbin diktiklerini, 180 santral ile Türkiye'nin elektriğinin yüzde 10'unu karşılar hale geldiklerini anlatarak, "2030'da 25 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Yerli sanayimizin daha da gelişmesini, yerli aksam üreticilerimizin global tedarikçiler arasında yerlerini almalarını istiyoruz. Önümüzdeki 10 yılda ne kadar lisans verileceğini, hangi tip yarışmalar olacağını, 2020 sonrası destek mekanizmasını, alım garantilerini, teşvikleri bilmemiz gerekiyor" dedi.