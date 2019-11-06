Yabancı yaz-kış Türkiye’de

BUGÜN NELER OLDU

Yaz sezonunda Türkiye'ye yoğun ilgi gösteren yabancı turist, kış rotasını da buraya kırdı. Sıcak geçen kasım ayında kar pistlere düşmedi ancak yabancı turist, kayak otellerinde yerini şimdiden ayırtmaya başladı. Geçen yıl günübirlikçiler de dahil, yerli-yabancı yaklaşık 6 milyon kişinin kayak bölgelerine akın ettiğini anlatan turizmciler, bu yıl 6.5 milyon tatilci bekliyor. Yabancı ilgisinin her geçen yıl ilgisinin arttığını belirten turizmciler, Türkiye'nin yurdışında kayak destinasyonu olarak da öne çıkmaya başladığını aktarıyor.Türkiye'nin önde gelen kayak pistlerinin bulunduğu Bursa Uludağ, Erzurum Palandöken, Kayseri Erciyes ve Bolu Kartalkaya'daki tesislere ön rezervasyonların alınmaya başlandığını belirten turizmciler, "Sezon için ciddi bir ön talep oluştu. Ancak asıl hareketlilik kar yağmaya başladığında olur. Kar tepelere düştüğü anda bizim telefon trafiğimiz başlar" diyor. Son iki yıldır yabancı turistin Türkiye'deki kayak merkezlerine ilgisinin arttığını belirten Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cahid Murat Cıngı, "Sezonu aralıkta açacağız. Mart sonuna kadar gelen rezervasyonlara baktığımızda şimdiden dağdaki otellerimizin yüzde 65'inin dolduğunu görüyoruz" dedi. Şehir merkezindeki otellerin de sezon için yüzde 50'ye yakın rezervasyon aldığı bilgisini veren Cıngı, "2019'da 4 aylık dönemde, günübirlikler dahil 2 milyon 200 bin kişiyi ağırladık. Bunun 200 bini kayak turistiydi. Bu 200 binin 20 bini ise yabancı misafirdi. Bu yıl gelen rezervasyonlarda yabancı turist sayısının 35 bini aşacağını öngörüyoruz" diye konuştu. Kayseri'ye Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan yapılan charter uçuşlarının yapıldığını, bu yıl Belarus'un da haftada bir charter seferleri düzenleyeceğini anlatan Cıngı, tarifleri seferlerle, İstanbul aktarmalı Almanya, Finlandiya, İngiltere, Japonya, Kore ve Malezya'dan da turist aldıklarını kaydetti.Erzurum Palandöken Ejder 3200'ün Genel Müdürü Selim Bağrıyanık da, 2018-2019 sezonunda günübirlikçiler dahil 750 bin kişiyi ağırladıklarını belirterek, şunları anlattı: "200 bin kişi dağdaki otellerde konakladı. Bunun 20 bini yabancı misafirdi. İran başta olmak üzere Rusya, İngiltere Ukrayna ve Duabi'den misafir aldık. 2020 sezonunda günübirlikçiler dahil 1 milyon ziyaretçi hedefliyoruz. 250 bin kişinin konaklayacağını, bunun 30 binin yabancılardan oluşacağını öngörüyoruz."KAYA Palazzo Ski Mountain Resort Kartalkaya Bölge Müdürü Yusuf Avcı, Kartalkaya'da günübirlikçiler dahil 500 bin kişinin tatil yaptığını belirterek, "Bölgede sezon boyunca 300 bin kişi konakladı. Bunun 20 bini yabancılardan oluştu. Kartalkaya'nın İstanbul'a yakınlığı sebebiyle sezon boyunca toplam 200 bin günübirlik ziyaretçi geldi" dedi. 2019-2020 sezonunda 650 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini anlatan Avcı, "Özellikle yabancı turist ilgisi arttı. Bu sezon 30 binin üzerinde yabancı turistin geleceğini öngörüyoruz" diye konuştu. Kaya Palazzo Ski Mountain Resort Kartalkaya'nın yabancı turiste yönelik yatırımlarını artırdığını anlatan Avcı, "Pistlerimizi daha da genişlettik ve uzattık. Pistelere gece kayağını ekledik. Helikopterle ulaşım olanağını geliştirdik" dedi.Güney Marmara Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Haluk Beceren, Bursa Uludağ'ın her yıl sezonda yüksek ilgi gördüğünü belirtti. Uludağ'da 4 aylık sezonda, günübirlikçiler hariç kayak için 250 bin bilet satışı yapıldığını anlatan Beceren, bu yıl sayının artacağını öngördüklerini kaydetti.