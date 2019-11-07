Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Bakan Albayrak Samsun'da ziyaretlerde bulundu

Bakan Albayrak 'da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı , 'da ziyaretlerde bulundu. Bir satıcıdan 15 simit alarak basın mensuplarına ikram eden Bakan Albayrak, kendisi de simidin tadına baktı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 7.11.2019 15:41
Bakan Albayrak Samsun'da ziyaretlerde bulundu

Albayrak, Samsun Sanayi ve Ticaret Odasınca düzenlenen "Türkiye için Değişim Başlıyor" etkinliğinin ardından Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Samsun İl Başkanlığını ziyaret etti.

Çiçeklerle karşılanan Albayrak, İl Başkanı Ersan Aksu ile bir süre görüştükten sonra partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.Ardından Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı ile Samsun Defterdarlığına giden Albayrak, yetkilerle görüştükten sonra kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İş yerlerini dolaşarak esnafa hayırlı işler dileyen Albayrak, esnafın ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Bir satıcıdan 15 simit alarak basın mensuplarına ikram eden Bakan Albayrak, kendisi de simidin tadına baktı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Albayrak Samsun'da ziyaretlerde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN