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Bebekli ve hamile yolculara uçuş önceliği

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR Ekonomi
Giriş Tarihi: 7.11.2019
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havalimanlarında bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara da uçuş önceliği sağlanacağını bildirdi. Engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara iz yollar, bekleme koltukları, engelli "checkin" bankosu, pasaport bankosu, engelli otoparkı, tekerlekli sandalye benzeri kolaylıkların sağlandığını vurgulayan Keskin, 38 havalimanının Engelsiz Havalimanı Belgesi, 18'inin ise Erişilebilirlik Belgesi aldığını kaydetti.
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Bebekli ve hamile yolculara uçuş önceliği
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