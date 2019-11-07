Dijital verinin ilk fuarı İstanbul’da başlıyor

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TÜRKIYE veri merkezi profesyonellerinin buluşmasına ev sahipliği yapacak. 35 ülkeden yaklaşık 250 marka, İstanbul'da ilk kez düzenlenecek Data Center Expo Eurasia Fuarı'nda son teknolojilerini sergileyecek. 28 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında dört gün boyunca İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan fuar, Türkiye'yi bölgesel bir güç olarak konumlandırmada önemli bir buluşma olarak tanımlanıyor. Data Center Expo Eurasia Proje Müdürü Savaş Kemal Burkay, Türkiye'de bu alandaki yatırımların hızla çoğaldığını söyledi.