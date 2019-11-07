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Motorlu Taşılar Vergisi () zammına bakanlıktan yalanlama geldi! 2020 , belli oldu mu?

() ne kadar olacak sorusu binlerce araç sahibi vatandaş tarafından merak konusu haline geldi. Ortaya atılan bir iddia sonucu zam haberi Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber'in resmi sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği cevapla yalanlandı. Berber, 2020 MTV ücretinde herhangi bir zam durumu olmadığını yapılacak zam veya yeni düzenlemenin ise Aralık ayında belirleneceği bilgisini paylaştı. İşte 2020 MTV zammı hakkında yapılan o açıklama...

Giriş Tarihi: 7.11.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 10:01
Motorlu Taşılar Vergisi (MTV) zammına bakanlıktan yalanlama geldi! 2020 MTV ne kadar, belli oldu mu?

Otomobil sahibi olan binlerce vatandaşı ilgilendiren bu konuyla ilgili vatandaşlar tarafından Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2020 yılında artış olup olmayacağı sorusu merak konusu haline geldi. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenen bu ücreti otomobil sahibi olan herkesin ödemesi gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği cevapla MTV zam haberini yalanladı. Peki, 2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar olacak? Yeni yılda 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi belli oldu mu?

MTV NEDİR?

Trafiğe kayıtlı her araç, ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ödemekle yükümlü. MTV borcunun ilk taksidini son gün olan bugün de ödemeyen araç sahiplerine gecikme cezası uygulanır. Trafiğe kayıtlı aracın MTV ödemesinin yapılmaması durumundaysa, ilk önce Maliye Bakanlığı uyarıda bulunur. Sonrasında hala bir ödeme gerçekleşmediyse, banka hesaplarına haciz konur ve ödenmeyen vergiler bu şekilde tahsis edilir.

MTV borcu nasıl öğrenilir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve tebliğ edilmiş Trafik İdari Para cezalarına ait borçları https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden veya ilgili vergi dairelerine başvurarak öğrenilebilir.

Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezaları tecil ve taksitlendirilebilir mi?

Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilen trafik para cezaları, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacakların ve bunlara ilişkin fer'ilerinin tecil taleplerini; tecili talep edilen alacağın tutarına bakılmaksızın değerlendirerek sonuçlandırmaya ve tecil müracaat tarihinden itibaren azami 30 ayı aşmayacak şekilde süre vermeye vergi daireleri yetkili kılınmıştır.

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