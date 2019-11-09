VakıfBank, 9 ayda 1 milyar 522 milyon TL net kar elde etti

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre, 2019 yılının dokuz ayında 387 milyar TL toplam aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin 4. büyük bankası konumuna ulaştı.

Yılın aynı döneminde elde ettiği 1 milyar 937 milyon TL brüt karından 415 milyon TL vergi karşılığı ayıran VakıfBank, 1 milyar 522 milyon TL net kar elde etti.

Bankanın yılın dokuz ayında nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek de 330 milyar TL'ye ulaştı.

"MİLLİ EKONOMİMİZİN 'YANINDAKİ GÜÇ' OLDUĞUMUZU BİR KEZ DAHA KANITLADIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2019 yılının dokuz ayında ulaştıkları 387 milyar TL toplam aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin 4. büyük bankası olmanın gururunu yaşadıklarını, bu süreçte milli ekonomiye destek paketleriyle ve farklı segmentlere yönelik kampanyalarla özellikle yerli üretimi ve ihracatı desteklemeye, her zaman olduğu gibi Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Bankacılık sektöründe, nakdi kredilerin yıllık bazda yüzde 2,1 daraldığı bir dönemde, VakıfBank'ın reel sektörü kesintisiz bir şekilde finanse ettiğini belirten Üstünsalih, "Bu dönemde, bankamızın nakdi kredileri yıllık yüzde 10,2 artış göstererek 260 milyar TL'ye ulaştı. Nakdi kredilerdeki pazar payımız, tarihimizde ilk defa yüzde 10 barajını aşarak yüzde 10,3 seviyesine yükseldi. Böylelikle milli ekonomimizin 'yanındaki güç' olduğumuzu bir kez daha kanıtladık." ifadelerini kullandı.

Mevduat ve mevduat dışı fonlama tarafında da başarılı bir dönemi tamamladıklarını kaydeden Üstünsalih, toplam mevduatlarının yıllık bazda yüzde 20,3 büyüme ile yüzde 10,5 olan sektör ortalamasının neredeyse iki katı oranında artış kaydederek 230 milyar TL'ye ulaştığını belirtti.

Bankanın her dönem daha fazla tabana yaygınlaşan mevduat portföyünün toplam kaynaklar içindeki payının da yüzde 59 seviyesini aştığını belirten Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Bankamız, uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü konumuyla mevduat dışı fonlama tarafında da çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Temmuz ayında Fitch'in, Türk bankalarının DPR Seküritizasyon programı derecelendirme notlarını yatırım yapılabilir seviyenin altına indirmesinin ardından, 7 yıl nihai vadeli, 417 milyon dolar tutarındaki işlemle, Türkiye'den ilk seküritizasyon işlemini tamamlayan banka olmanın mutluluğunu yaşadık. Ayrıca, yurt içi sermaye piyasalarımızın derinleşmesine ve ürün çeşitliliğinin artmasına katkı sağlamak amacı ile eylül ayında 725 milyon TL tutarında TLREF endeksli katkı sermaye niteliğinde ülkemizin TLREF endeksli ilk sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdik."