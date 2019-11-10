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13 milyon euroluk yatırım

Giriş Tarihi: 10.11.2019
13 milyon euroluk yatırım
Türkiye'yi kayısı pazarında tek söz sahibi yapacak dünyanın ilk lisanslı kuru kayısı deposunun temeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından atıldı. Malatya'daki Kuru Kayısı Lisanslı Deposu ve Borsası'nın temel atma töreninde konuşan Varank, bu tesise 13 milyon euroluk yatırım yapacaklarını açıkladı. Bakan Varank, hedeflerinin topyekûn kalkınmış bir Türkiye olduğunun altını çizerek, "Bu yatırım ile kayısı ihracatında daimi üstünlük elde edeceğiz. Elektronik ürün senetleriyle kuru kayısı ticaretini kolaylaştıracağız. Bu senetler nakde çevrilebilecek" dedi.
Şanlıurfa'da Göbeklitepe ve Samsun Tekkeköy'de Lojistik Merkezi projeleri olduğunu anlatan Varank, "Makroekonomik verilere baktığımızda, faizler ve enflasyon düşüyor, kurda istikrarı yakaladık" diye konuştu.
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13 milyon euroluk yatırım
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