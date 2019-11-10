3 saatte 11 milyon fidan toprakla buluşacak

BUGÜN NELER OLDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık olarak yarın (11 Kasım) saat 11.11'de 81 ilde 2023 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi. Pakdemirli, şunları kaydetti: "Fidanlar, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılar için nefes olacak. Dalaman ve Göcek'in ağaçlandırılması için çalışmalarda sona gelindi. Ekiplerimiz bir taraftan yangından zarar gören ağaçları sahadan çıkartarak alanın temizliğini yapıyor, diğer taraftan da tohum ekimi ve fidan dikimi için alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Yangından 4 ay sonra bu alanlara ilk fidanları dikmeye başlayacağız ve ağaçlandırma mevsiminin sonuna kadar çalışmaları tamamlayacağız. Gelin 11 Kasım'da saat 11.11'de '#GeleceğeNefes' seferberliğimizde bize katılın." Pakdemirli, Türkiye genelinde yapılacak fidan dikim etkinliğine sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra 7'den 70'e vatandaşların da destek vereceğine dikkati çekerek, "Daha yeşil bir Türkiye için tüm yurtta fidanların toprakla buluşacağı seferberliğe katılmak isteyen vatandaşlarımız 'Geleceğe Nefes' (gelecegenefes.com) sayfası üzerinden fidan sahiplenebilirler" değerlendirmesinde bulundu.