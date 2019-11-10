Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Kasım tam, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Sorusu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Özellikle düğün sezonunun devam etmesi ve kazanç sağlama amacıyla alınan sarı metal alış ve satış fiyatlarıyla merak ediliyor. Piyasaların seyrini değiştiren altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki 10 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Kasım tam, gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 10 KASIM

GRAM ALTIN

ALIŞ: 270,27

SATIŞ: 270,33

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.798,00

SATIŞ: 1.826,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 434,17

SATIŞ: 443,94

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.790,96

SATIŞ: 1.835,48